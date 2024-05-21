نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الرائد في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، استعداداته لمباراة فريق الرائد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي

حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الرائد في دوري روشن السعودي، يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وستنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الرائد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موقف الأهلي والرائد في الدوري السعودي

ويقع فريق الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الأهلي ضد الرائد، عبر شبكة قنوات SSC sports، بصوت المعلق فارس عوض، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي.