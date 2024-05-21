نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يُعلن تجديد عقد أليكسيا بوتياس لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد نادي برشلونة تعاقده مع لاعبة فريق كرة القدم النسائية في الفريق أليكسيا بوتياس لمدة موسمين.

واعلن نادي برشلونة تعاقده مع لاعبة الوسط، حيث أنها فائزة بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم مرتين عامي 2021 و2022، مع وجود بند في العقد يتيح لها التجديد لموسم ثالث.

وفازت بوتياس البالغة من العمر 30 عاما مع برشلونة من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مرتين.

كما أنها تعد هدافة الفريق للكرة النسائية برصيد 189 هدفا، وهي الأكثر تتويجا في تاريخ برشلونة برصيد 29 لقبا.