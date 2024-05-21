نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الطائي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

موقف الهلال والطائي في الدوري السعودي

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 90 نقطة، حيث توج بالبطولة بشكل رسمي، بينما يتواجد الطائي في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الطائي يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجاري في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

وستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الطائي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الطائي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستنقل مباراة الهلال ضد الطائي عبر قناة SSC 1HD.