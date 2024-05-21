نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لاعتزال شيكابالا كرة القدم عقب التتويج بالكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم محمود عبد الرازق شيكابالا باعتزال كرة القدم يشكل رسمي، عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

حقيقة اعتزال شيكابالا كرة القدم

وحتى الأن لم يعلن شيكابالا بشكل رسمي اعتزاله كرة القدم حيث إنه كان يرغب في اتخاذ القرار في الوقت المناسب وهو عقب تتويج الفريق ببطولة جديدة.



كان يعاني الفارس الابيض في الموسم الماضي بعدما فشل في التوويج بجميع المسابقات التي شارك فيها وخرج بموسم صفري دون تحقيق اي لقب.

تعليق رئيس الزمالك على اعتزال شيكابالا

علق حسين لبيب رئيس مجلس أدارة نادي الزمالك على انباء اعتزال شيكابالا كرة القدم بشكل رسمي بعد انتهاء بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال حسين لبيب، ان عقد شيكابالا مع الزمالك مستمر وقرار الاعتزال بيد اللاعب فقط ولا يتدخل مجلس الاداره في هذا الأمر.

