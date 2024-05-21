نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم أحمد حمدي.. لعنة الصليبي تضرب الزمالك في 3 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت لعنة الإصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وطالت ثلاثي الأبيض الإصابة اللعينة وهي قطع في الرباط الصليبي، هذا الموسم.

وتلقى الزمالك ضربة موجعة اليوم بعد إعلان إصابة أحمد حمدي صاحب هدف التتويج باللقب الإفريقي في الكونفدرالية، بقطع بالرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها أثناء مشاركته في المباراة الماضية أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتتويج باللقب الافريقي يوم الأحد الماضي عقب فوزه على نهضة بركان 1-0 في إياب المباراة النهائية.

وانضم أحمد حمدي لثنائي الزمالك (محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي) عقب تعرضهم بقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم.



إصابة محمود حمدي الونش بقطع في الرباط الصليبي



وتعرض محمود حمدي "الونش"، قلب دفاع الزمالك، بقطع في الرباط الصليبي يوم 6 فبراير، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات الفريق، وحتى الآن لم يشارك في أي مباراة للابيض.



إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي

ولم تكتمل الصدمة الأول بالنسبة لجماهير الزمالك ليتلقوا الضربة الموجعة الثانية عقب مرور 9 أيام، من إصابة الونش، ليلحق به زميله محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الفريق، وتعرض للإصابة يوم 15 من الشهر ذاته، وخضع كل منهما للجراحة في ألمانيا، ليلحق بهم الثالث أحمد حمدي من صفوف الابيض.