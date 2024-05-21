نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نيمار من العودة إلى الهلال قبل بداية الموسم الجديد.. مدرب الهلال يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خورخي خيسوس مدرب الهلال، إن نيمار لن يكون جاهزًا لمرحلة الاستعدادات للموسم المقبل.

وقال مدرب الهلال للصحفيين "كل ما أعرفه أنه لن يكون جاهزًا في بداية مرحلة الإعداد".

وأضاف: “في شهر أكتوبر المقبل سيكون جاهزًا تنافسيًا، للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي تعتبر الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم”.

تطور جديد حول عودة نيمار للملاعب

تعرض نيمار لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في الهلال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" اليوم الأربعاء، فقد أحرز نيمار تقدمًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، حيث بدأ الركض بشكل تدريجي وتدريب السرعات.

وأوضحت الصحيفة أن "نيمار يحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي تحت إشراف مواطنه ريكاردو روزا، المعد البدني والفني الخاص به".

من المتوقع أن يظهر نيمار في فترة الإعداد الخاصة بفريقه قبل بداية الموسم الجديد، بحالة بدنية ممتازة.

وأعلن نيمار في ليلة تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي مساء السبت الماضي أنه يستعد بكل قوة للعودة إلى الملاعب.

وشارك نيمار بقميص الهلال في 5 مباريات بمختلف المسابقات، حيث سجل هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.