الرياضة

حمزة المثلوثي يكشف عن توقعاته لمواجهة دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن توقعاته لمباراة دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع بين والترجي التونسي.

وأكد المثلوثي أن غياب  علي معلول سيجعل مهمة الترجي أسهل كما أكد على تمنياته لحصد اللقب.

وقال  في تصريحات إذاعية: "شاهدت لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما زالت فرص الفريقين متساوية 50/ 50، والترجي يملك الخبرات الكافية للعب خارج الأرض.".

وتابع: "غياب علي معلول عن الأهلي أمام الترجي التونسي سيؤثر على الأحمر وسيسهل من مهمة الترجي، ومعلول له دور كبير في الأهلي".

واختتم: "إنشاء الله الترجي يقدم مباراة قوية ويحصد دوري أبطال إفريقيا"

موعد مواجهة الأهلي والترجي

ويتقابل الفريقين السبت المقبل في المواجهة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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