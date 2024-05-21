نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي يكشف عن توقعاته لمواجهة دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن توقعاته لمباراة دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع بين الأهلي والترجي التونسي.

وأكد المثلوثي أن غياب علي معلول سيجعل مهمة الترجي أسهل كما أكد على تمنياته لحصد اللقب.

وقال في تصريحات إذاعية: "شاهدت لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وما زالت فرص الفريقين متساوية 50/ 50، والترجي يملك الخبرات الكافية للعب خارج الأرض.".

وتابع: "غياب علي معلول عن الأهلي أمام الترجي التونسي سيؤثر على الأحمر وسيسهل من مهمة الترجي، ومعلول له دور كبير في الأهلي".

واختتم: "إنشاء الله الترجي يقدم مباراة قوية ويحصد دوري أبطال إفريقيا"

موعد مواجهة الأهلي والترجي

ويتقابل الفريقين السبت المقبل في المواجهة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

