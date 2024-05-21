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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الأهلي بنتيجة 29- 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى، في ثاني لقاءات نهائي بطولة الدوري، الذي يقام بنظام Best of 3.

يد الزمالك يفوز على الأهلي بنتيجة 29- 25 في الدوري

قدم لاعبو الزمالك، أداءًا جيدًا خلال أحداث المباراة، التي اتسمت بالندية والإثارة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 14 - 14، وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو القلعة البيضاء على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 29 - 25.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع الأهلي يوم الجمعة المقبل، على صالة حسن مصطفى، في ثالث مواجهات تحديد بطل الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، وإيهاب محسن مديرًا فنيًا، ومحمد رمضان هتلر مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

