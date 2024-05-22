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أحمد جودة - القاهرة - الدولي معتز صادق ممثلا عن التحكيم المصري للمصارعة في بطولة التصنيف العالمي
يشارك الحكم الدولي معتز صادق يونس عضو اللجنة الرئيسية للحكام بالإتحاد المصري للمصارعة ومسئول النشاط الرياضي بجامعة المنوفية في تحكيم بطولة التصنيف العالمي خلال الفترة من 6: 9 يونيو المقبل والمقامة بالعاصمة المجرية بودابست.
وقد شارك صادق في تحيكم وتنظيم العديد من البطولات الدولية ..
1- تحكيم بطولة الكسندر ميدفيد للمصارعة بدولة بيلاروسيا عام 2013م.
2- تحكيم بطولة المصارعة ضمن فعاليات أولمبياد العالم للجامعات بدولة كازان بروسيا عام 2013م.
3- تحكيم البطولة العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية في لعبة المصارعة بمدينة شرم الشيخ عام 2014م
4- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية في لعبة المصارعة بمدينة الإسكندرية عام 2014م.
5- تحكيم البطولة العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية في لعبة المصارعة بمدينة شرم الشيخ عام 2015م
6- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية بمدينة الإسكندرية عام 2015م.
7- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية بمدينة الإسكندرية عام 2016م.
8- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية بالجزائر عام 2016م.
9- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب عام 2017م.
10- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية بنيجيريا عام 2018م.
11- تحكيم بطولة الأمم الأفريقية بدولة تونس عام 2019م.
12- الترشيح من الإتحاد الدولي للمصارعة لتحكيم بطولة المصارعة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب عام 2019م.
13- تحكيم بطولة إيطاليا للتصنيف العالمي بمدينة روما عام 2020م.
14- تحكيم بطولة العالم للرواد بدولة اليونان 2021م.
15- تحكيم بطولة إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية بشرم الشيخ 2021م.
16- تحكيم بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للتصنيف العالمي بمدينة الإسكندرية 2023م.
17- تحكيم بطولة العالم تحت 20 سنة بالأردن 2023م.
18- دعوة الإتحاد الإماراتي للمصارعة لتحكيم بطولة كأس الإتحاد الأماراتي تحت 17 سنة بمدينة أبو ظبي عام 2024م
19- حصل على جائزة أحسن حكم مصارعة في جمهورية مصر العربية عام 2023م.
أما عن العمل في المجال الإداري الدولي:-
1- الإشراف على منتخب جامعات مصر في لعبة ألعاب القوى والذي شارك في الدورة العربية الأولى للجامعات بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2004م.
2- الإشراف على فريق منتخب جامعات مصر في لعبة المصارعة والذي شارك في الدورة العربية الثانية للجامعات بالقاهرة عام 2010م.
3- الإشراف على منتخب جامعات مصر في لعبة المصارعة والذي شارك في أولمبياد العالم للجامعات المصرية بدولة كازان بروسيا عام 2013م
4- الاشتراك في تنظيم البطولة العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية في لعبة المصارعة بمدينة شرم الشيخ عام 2018م.
5- لجنة تنظيم لبطولة العالم للجامعات في لعبة الإسكواش عام 2022م بالقاهرة.
6- التجهيز والتنظيم لبطولة إفريقيا وبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م