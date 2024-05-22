أحمد جودة - القاهرة - الدولي معتز صادق ممثلا عن التحكيم المصري للمصارعة في بطولة التصنيف العالمي

يشارك الحكم الدولي معتز صادق يونس عضو اللجنة الرئيسية للحكام بالإتحاد المصري للمصارعة ومسئول النشاط الرياضي بجامعة المنوفية في تحكيم بطولة التصنيف العالمي خلال الفترة من 6: 9 يونيو المقبل والمقامة بالعاصمة المجرية بودابست.

وقد شارك صادق في تحيكم وتنظيم العديد من البطولات الدولية ..