شبانة: ياسين لبحيري يستحق الشكر من جانب الزمالك.. وكنت أتمنى دعوته للتكريم

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة، الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعدما قام بالاستجابة لطلبه بتوجيه الشكر لـ ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان المغربي، بعدما تدخل وانقذ نبيل عماد دونجا من الإصابة في لقاء نهائي الكونفدرالية.

شبانة: ياسين لبحيري يستحق الشكر من جانب الزمالك

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت أتمنى أن يقوم نادي الزمالك بدعوة اللاعب المغربي لبحيري وتكريمه عما بدر منه في موقف انساني رائع".

وأضاف: "بيان نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للإشادة بموقف اللاعب المغربي وتوجيه الشكر له أمر رائع، وكنت أتمنى دعوته من أجل التكريم في القاهرة".

وواصل: "ياسين لبحيري قام بموقف انساني رائع، ويستحق الشكر والتحية من جانب مسئولي فريق الزمالك".