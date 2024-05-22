أحمد الصالح: بيان الترجي يشير إلى عظمة النادي التونسي.. والأهلي فريق عظيم

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أحمد جودة - القاهرة - أشار الإعلامي التونسي أحمد الصالح إلى أن إخراج المباريات في منطقتنا العربية يكون بها شئ من التحيز بسبب الانتماء الكبير للأندية.

تصريحات أحمد الصالح عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال الصالح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "في الحقيقة أنا في تقديري عند وجود مباريات كبيرة أو كلاسيكو عربي من الأفضل أن يكون هناك مخرج عربي من خارج الأندية المشاركة لتفادي المشاحنات".

وأكمل: "تلك المشاحنات تحدث ذلك دائما في مبارياتنا وتغلب العاطفة على العقل، ويجب أن يكون المخرج أكثر حيادية كما في الدوريات والبطولات الأوروبية".

وبشأن بيان الترجي التونسي عن الجماهير.. قال: "البيان ليس بغريب على الترجي التونسي، الجيمع رأي كيف تم استقبال بعثة الأهلي في تونس، والمباراة تمت في ظروف طيبة، وأعلم أن الأهلي سيستضيف الترجي بنفس الشكل، فهذا ليس غريب عن الأهلي، الجميع استمتع بالمباراة وفخورين بالتنظيم والأهلي فريق عظيم".