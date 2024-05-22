أحمد الصالح: الأهلي فريق كبير.. وغياب علي معلول سيكون مؤثرًا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي التونسي أحمد الصالح على أداء الأهلي المصري في ملعب حمادي العقربي بـ رادس، بعد التعادل أمام الترجي دون أهداف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي جمعهما السبت الماضي.

تصريحات أحمد الصالح

وقال الصالح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي فريق كبير، نتيجة المباراة هي شعور بين الرضا والحسرة، نتيجة التعادل السلبي قد تكون مرضية للترجي وتضغط على لاعبي الأهلي، لأنهم المطالبين بتسجيل الأهداف في القاهرة".

وأكمل: "لو كان مدرب مصري يقود الأهلي لظهر الفريق بمستوى أكبر، فهو فريق كبير ولديه تاريخ كبير ويمتلك لاعبين كبار، ولم يكن أحد يتوقع أن يتأهل الترجي إلى النهائي خلال الـ 5 أشهر الماضية قبل مرحلة الإعداد".

وأتم: "غياب علي معلول سيؤثر على أداء الأهلي أمام الترجي، فهو المساهم الأكبر في هجوم النادي الأهلي، والترجي قد يستطيع الفوز على الأهلي في القاهرة والتتويج باللقب".