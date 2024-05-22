قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو.. عودة النني وتواجد عمر كمال

أحمد جودة - القاهرة - انفرد الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه رقم 10 على القناة الأولى، بقائمة منتخب مصر المبدئية لمعسكر شهر يونيو لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012