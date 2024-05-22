نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام فى ملاعب العالم اليوم الأربعاء 22- 5 - 2024 عددا من المباريات فى مختلف المسابقات تتصدرها مباراة اتالانتا وباير ليفركوزن.

مباريات الدوري الأوروبي

22:00

أتالانتا ×باير ليفركوزن

مباريات الدورة المؤهلة للدوري الممتاز

17:00

الترسانة × حرس الحدود

17:00

سبورتنج ×منتخب السويس

مباريات الدوري التونسي

17:30

سليمان ×الرياضي

مستقبل × المرسى

17:30

تطاوين×إتحاد بن قردان

17:30

موعد نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب أفيفا في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث نهائي الدوري الأوروبي عبر قنواتها، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة.