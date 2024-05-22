موعد مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن موعد مباراة فريق أتالانتا الإيطالي أمام نظيره فريق بايرن ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أتالانتا وباير ليفركوزن

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أفيفا.

وكان فريق أتالانتا تأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على نظيره فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق بايرن ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على نظيره روما الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسوف يتم نقل مباراة بايرن ليفركوزن الألماني أمام نظيره فريق أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.