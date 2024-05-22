نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي الدوري الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي في هذا التقرير موعد نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب أفيفا.

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة

ويواجه فريق أتالانتا الإيطالي نظيره بايرن ليفركوزن الألماني مساء اليوم الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتأهل فريق أتالانتا إلى النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره أولمبيك مارسيليا، كما تأهل بايرن ليفركوزن بعد تخطيه عقبة نظيره روما الإيطالي.

وتنقل أحداث مباراة بايرن ليفركوزن أمام نظيره أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.