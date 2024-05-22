نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة ال 33 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي يوم الخميس 23 مايو 2024.
يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 90 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 78 نقطة ثم تابعه الأهلي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، واحتل الاتحاد بطل الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 51 نقطة.
مواعيد مباريات الجولة ال33 من الدوري السعودي
الهلال والطائي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الاتحاد وضمك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الرياض والنصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الاتفاق والشباب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الرائد والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الفتح والحزم الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- أبها والخليج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الفيحاء والتعاون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الأخدود والوحدة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي
يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.