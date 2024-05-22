مواعيد مباريات الجولة ال 33 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 90 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 78 نقطة ثم تابعه الأهلي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، واحتل الاتحاد بطل الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012