نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة ال25 من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ يوم الجمعة المقبل منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري المصري الممتاز تشهد إقامة مباراتين قويتين تجمع بين إنبي وسيراميكا كيلوباترا على ملعب بتروسبورت تنطلق مباراة فاركو وسموحة بالجولة ال25 من منافسات الدوري على ملعب حرس الحدود مواعيد مباريات الجولة ال25 من الدوري المصري الجمعة، 2024/05/24 الجولة 25 إنبي × سيراميكا كليوباترا 7:00 م ملعب بتروسبورت فاركو× سموحة 7:00 م ملعب حرس الحدود السبت، 2024/05/25 الجولة 25 الداخلية× المقاولون العرب 6:00 م ملعب ستاد السويس الجديد الأحد، 2024/05/26 الجولة 25 البنك الأهلي × الإسماعيلي 4:00 م ملعب الشرطة طلائع الجيش × بلدية المحلة 7:00 م ملعب الكلية الحربية مودرن فيوتشر × المصري 7:00 م ملعب ستاد الجيش ببرج العرب الأثنين، 2024/05/27 الجولة 25 بيراميدز × الجونة 4:00 م الاتحاد السكندري × الزمالك 7:00 م