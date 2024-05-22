ليفركوزن يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.. ماذا قدم في مبارياته أمام أتالانتا؟

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أحمد جودة - القاهرة -

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفركوزن الألماني، استعداداته لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء 22 مايو، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفركوزن ضد أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفركوزن ضد أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي على ملعب "أفيفا".

ليفركوزن يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية

ولم يتلقى فريق ليفركوزن الهزيمة حتى الآن، بعدما خاض 51 مباراة في البطولات خلال الموسم الحالي، وحقق الفوز في 42 لقاء، بينما تعادل في 9 مواجهات ومن ضمنهم 12 مباراة بالدوري الأوروبي، وفاز حينها في 9 لقاءات وتعادل 3 مرات فقط.

كما توج فريق ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي؛ دون هزيمة، حيث يعد أول فريق في البطولة يتوج بالبوندلسيجا دون أي هزيمة

ماذا قدم ليفركوزن أمام أتالانتا؟

وفي آخر مباراتين بين ليفركوزن ضد أتالانتا في بطولة الدوري الأوروبي، منذ موسم 2021 - 2022، حقق الفريق الإيطالي الفوز بنتيجة 3 - 2 على ملعبه.

وبعدها بأسبوع واحد في نفس الموسم، فاز مرة أخرى أتالانتا، بهدف نظيف أمام ليفركوزن في ألمانيا.

ويمني فريق ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه تشابي ألونسو، النفس في الأخذ بالثأر، وتحقيق الفوز على أتالانتا، من أجل التتويج ببطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، لأول مرة في تاريخه، لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

