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أحمد جودة - القاهرة - حل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على الاعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة ام بي سي مصر وأدلى بمجموعة من التصريحات النارية.

جوزيه جوميز: أتمنى ضم هذا اللاعب من الأهلي

وبسؤال جوميز عن اللاعبين الذين يتمنى ضمهم من الأهلي أكد أن إمام عاشور قد حاز على اعجابه ويسعى إلى امتلاك لاعب مثله في نادي الزمالك.

وأضاف:" أريد ضم أحمد ياسر ريان لاعب نادي سيراميكا كليوباترا واستعادة خدمات مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي".

واختتم تصريحاته أنه سبق وأن عمل مع جيوسفالدو فيريرا ستة سنوات في اندية يونانية وبرتغالية وتعلم منه الكثير وتلقى منه رسالة عقب الفوز بالكونفدرالية لتهنئته والتأكيد على أن تدريب الزمالك صعب لكنه يمتلك جمهور مميز.