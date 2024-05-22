أحمد جودة - القاهرة - الترسانة يصطدم بحرس الحدود وسبورتنج يواجه منتخب السويس في افتتاح ترقي الممتاز

تنطلق اليوم الاربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءا مواجهات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز،.

ويشارك في الدورة أندية، حرس الحدود، وسبورتنج، ومنتخب السويس، والترسانة.



1- الترسانة مع حرس الحدود



على ملعب نادي الترسانة يصطدم فريق الترسانة بقيادة حسين شكري الصاعد عن مجموعة الصعيد بفريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي صاحب المركز الثالث بدورى المحترفين.



2- سبورتنج مع منتخب السويس



يستضيف ستاد حرس الحدود لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق سبورتنج الصاعد عن مجموعة بحري بقيادة أحمد فاروق مع نظيره فريق منتخب السويس الصاعد عن مجموعة القاهرة والقناة بقيادة سعد فاروق.

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.