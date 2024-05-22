انت الأن تتابع خبر مفاجأة من العيار الثقيل... الاتحاد يفاجئ جمهوره بتوديع حجازي.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة عكاظ اليوم السبت بأن نادي الوحدة السعودي يُظهر اهتمامًا بارزًا بالتعاقد مع اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، قائد فريق الاتحاد، ف

حالة تأكد رحيله عند نهاية الموسم

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي النادي لتعزيز تشكيلته استعدادًا للمنافسات القادمة، خصوصًا بعد الأداء المتميز الذي قدمه الفريق في دوري روشن السعودي الموسم الحالي.

وفي السياق ذاته