نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن إقالة تشافي من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني من منصبه بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين خوان لابورتا رئيس البلوجرانا.

تطورات جديدة بشأن إقالة تشافي من برشلونة

ووفقًا لما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية مصادر داخل برشلونة تؤكد أن الفكرة ما زالت هي الاستغناء عن تشافي، ولكن لا أحد يجرؤ على الجزم بذلك خصوصًا مع التقلبات في القرارت والتي حدثت مؤخرًا.

وقال الصحفي الإسباني خافي ميغيل أن مستقبل تشافي يعني الآن سيعتمد على تقرير من ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، مشيرًا إلى أن لابورتا يحمّل ديكو مسؤولية إقالة تشافي من منصبه.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم،حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

