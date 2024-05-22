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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خيارات نادي برشلونة الإسباني لتدعيم مركز الجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم،حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

3 خيارات على طاولة برشلونة لتدعيم مركز الجناح الأيسر

وقال لويس روخو صحفي "ماركا" الإسبانية أن خيارات برشلونة للجناح الأيسر، هي داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني ونيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني، بالإضافة إلى جواو فيليكس لاعب البلوجرانا المعار من أتلتيكو مدريد.

‏ويسعي برشلونة بقيادة خوان لابورتا إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

