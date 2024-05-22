عاجل.. ياسين البحيري نجم نهضة بركان يرد على بيان الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم ياسين البحيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، على الرد على بيان نادي الزمالك، الذي عبر له عن شكره لما بدر من اللاعب خلال مباراته مع الفارس الأبيض، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح فريق الزمالك بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، خلال مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية.

ياسين لبحيري ينقذ دونجا في موقف إنساني

وأنقذ ياسين لبحيري نجم خط وسط فريق الزمالك عماد نبيل دونجا في لقطة شهيرة خلال أحداث المباراة، حيث كان سيسقط على رأسه، ولكنه أنقذه من خلال الإمساك به.

ياسين لبحيري يرد على بيان الزمالك

وقال لبحيري في رسالة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": أصدقائي وأحبابي في الله، يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد، على فيض مشاعر الحب الجارف، الذي غمرتوني إياه".

وتابع:" التقدير موصول لإدارة الزمالك على رسالة شكلهم وتقديرهم الكبير، ولكافة أطياف النادي وفصائله، فما فعلته مع اللاعب عماد والصديق عماد دونجا، هو واجب يمليه الضمير والإنسانية، لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة، تطبع بهكذا قيم وتصرفات".

وأختتم البحيري:" شكرا للشاكرين والمتفاعلين، ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح، أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية، ممتن لكم محبكم في الله ياسين لبحيري 17".



