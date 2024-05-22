نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| 4 عروض أجنبية لضم نجم الأهلي.. وموقف حجازي النهائي من القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروض خارجية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تألقهم بشكل واضح.

ويستعد المارد الأحمر لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الترجي التونسي، مساء يوم السبت القادم على ملعب ستاد القاهرة.

- حقيقة رحيل منعم عن الأهلي

وأكد الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" البعض يتحدث أن محمد عبد المنعم لم يصل إليه أي عروض خارجية على المستوى الرسمي"

وتابع:" 4 أندية خارجية استفسرت عن م قف منعم مع الأهلي بينهم نادي ألماني وبلجيكي وسعودي وأخر فرنسي، قاموا بالتواصل مع الشركة التي تسوق اللاعب وليس مسؤولو الأهلي".

وأشار:" نهاية الشهر القادم ستتضح كل الأمور، ولكن الأهلي يرى الأمر صعب".

وأوضح:" كولر يخطط لضم صفقتين أة ثلاثة في هذا المركز حال رحيل منعم، ومؤكد ليس بينهم الدولي أحمد حجازي بسبب الراتب الضخم الذي سيتقاضاه حيث يقترب اللاعب من الانضمام إلى نادي الوحدة السعودي".