نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد رسمي من الزمالك على مفاوضات نجمي نهضة بركان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ترصد إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، بعض الصفقات الممكنة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد حل أزمة القيد التي تضرب القلعة البيضاء في الموسم الحالي.

- حقيقة مفاوضات الزمالك وجميع نهضة بركان

وأكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس مع أحمد شوبير:" جماهير نادي الزمالك هي السبب الأول في تحقيق لقب الكونفدرالية".

وتابع:" لقب الكونفدرالية أهم من كل إنجازاتي داخل الزمالك، وبعد فك القيد الأول بحثنا عن الصفقات المجانية بسبب الوضع المادي".

وواصل:" بعض الصفقات تنتظر الفرصة لإظهار مستواها الفني المميز ونسير بخطة محكمة وملف الصفقات الجديدة في يد جوميز الآن".

وأشار:" عواد وزيزو وصبحي مستمرين مع الزمالك، وكنا نعاني من الضغغط الفترة الماضية، لذلك لم تعقد أي جلسات مع اللاعبين ولكن الجميع متفق على مساندة الزمالك".

وأختتم:" غير صحيح ما يتردد بوجود اهتمام بثنائي نهضة بركان لبحيري والفحلي".

