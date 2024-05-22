نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل بوكيتينو.. تعرف على المدربين المرشحين لقيادة تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، فسخ عقد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب البلوز بالتراضي بين الفريقين، وذلك بعد موسم وحيد قضاه مع تشيلسي.

وجاء هذا القرار بعد موسم واحد قضاه في تدريب تشيلسي، قاده من خلاله إلى احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المدربين المرشحين لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس:"تشيلسي يريد مدربًا شابًا وليس من المتوقع أن يعودوا إلى توماس توخيل".

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" أن تشيلسي يريد مدربًا يلعب كرة قدم جذابة، ويكون مهووسًا بالاستحواذ، ويخلق هوية يفخر بها مشجعوا تشيلسي ويعتادون عليها، موضحة إنهم يريدون فريقًا يتحكم بوتيرة المباريات ويتمتع أيضًا بالاستقرار الدفاعي.

وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية عن أبرز المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم المقبل، والذين جاءوا على النحو التالي:

- فنسنت كومباني

- هانسي فليك

- إيدي هاو

- توماس فرانك

- دي زيربي

- كيران ماجينا

- روبن أموريم

