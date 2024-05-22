نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينقل لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، موعد مباراة النصر ضد الرياض في إطار منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، وذلك بعد ازدياد أعداد البحث الكثيرة من قبل جمهور وعشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف العالمي، لذا نقدم لكم في هذا التقرير أبرز التفاصيل الخاصة باللقاء والذي يعد كونه تحصيل حاصل خصوصا بعد تتويج فريق الهلال باللقب.

موعد وتوقيت مباراة النصر والرياض في دوري روشن

تقام أحداث المواجهة بين الفريقين يوم الخميس القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، على ستاد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وعند الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن

تنقل المباراة عبر قناة سي سي اس الرياضية السعودية باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة دوري روشن في المنطقة العربية.