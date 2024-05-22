نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب عشاق كرة القدم العربية في كل مكان؛ انطلاق مباراة الهلال ضد الطائي في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، خاصةً وأن المواجهة ستكون هامة لـ الزعيم بكونه بطلا للدوري بعد موسم شاق فضلًا بأنه من المرجح أن يتم تسليم الكأس للموج الأزرق.

ونقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة الهلال والطائي في بطولة دوري روشن للمحترفين والقنوات الناقلة، لذا إن كُنت مهتما لمعرفة تفاصيل اللقاء تابع معنا.

موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي

تتجه أنظار الجميع نحو مباراة الهلال ضد الطائي، المقرر إقامتها على ستاد المملكة أرينا يوم الخميس المقبل الموافق 23 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، بينما سيكون موعد المباراة عند العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الهلال والطائي في دوري روشن السعودي

يحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن لهذا الموسم برصيد 90 نقطة، فيما يتواجد فريق الطائي في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الطائي في دوري روشن

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط.

تردد قناة SSC علي نايل سات

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

التردد: 12523

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة SSC علي عرب سات

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

التردد: 12380

تردد قناة SSC علي سهيل سات

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

تردد القناة: 11585