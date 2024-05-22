نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك.. والفريق في حاجة لصفقات قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حلمي طولان نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تتويج الفريق بالكونفدرالية نتيجة للاستقرار الفني والإداري والإخلاقي، مؤكدًا أن هناك تغير واضح يتمنى أن يكتمل بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، متمنيًا أن يبرم الزمالك صفقات قوية خلال الصيف المقبل، من أجل الاستمرار في حصد بطولات بصفة مستمرة.

حلمي طولان: حسين لبيب عليه أن يتولى الإشراف بمفرده على الكرة في الزمالك

وقال طولان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أطالب أن يكون حسين لبيب رئيس النادي مشرفًا فقط على الكرة بمفرده، لأن رئيس المجلس يكون لديه قوة في الشخصية الأمر الذي يمكنه من اتخاذ القرار المناسب، مثلما يفعل محمود الخطيب في الأهلي، عندما يكون شخص فقط هو المسئول يدير بشكل أفضل، ويستطيع التحكم في كافة الأمور".

وأضاف: "الزمالك قدم مستوى جيد أمام نهضة بركان، وجوزيه جوميز بدأت بصمته في الظهور رغم حاجة الفريق لكواليتي مختلف من اللاعبين للمنافسة بقوة على كل البطولات، لكن الواضح أن المدرب لديه سيطرة على الفريق وغرفة الملابس، واستطاع تنفيذ بعض أفكاره الفنية وهذا شئ جيد جدًا".

وواصل: "أصبح هناك أدوار واضحة دفاعيًا وهجوميًا للاعبين، وهذا أكبر دليل على سيطرة جوميز على الفريق، حيث يلزم اللاعبين بتنفيذ كل تعليماته الفنية، الأمر الثاني هو وجود جماعية في الأداء التي أصبحت موجودة في الزمالك، وهناك ارتفاع واضح في مستوى بعض اللاعبين مثل دونجا وفتوح وزيزو وأحمد حمدي وعمر جابر والمثلوثي وغيرهم".

وزاد: "ينقص الزمالك تدعيم صفوفه ببعض العناصر المميزة في الانتقالات المقبلة بعد حل أزمة القيد، وتوقيت التتويج بالكونفدرالية رائع جدًا بالنسبة لكل الزمالكاوية، والأمر المشرف كان موقف جمهور الفريق الأبيض في استاد القاهرة الدولي، والذي لم أرى له مثيل مطلقًا، هذا المنظر أثلج الصدور في وجود هذا الكم الكبير من الجماهير، وجمهور الزمالك مثل النهر الأبيض".

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