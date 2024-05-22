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أحمد جودة - القاهرة - قال الصحفي أحمد فهمي، أن هناك معاناة شديدة واجهت الإعلاميين والصحفيين منذ التواجد في محيط ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه من المفترض وجود بوابة معينة في الاستاد (نادي الزهور) من أجل التواجد في مقصورة الصحفيين.

أحمد فهمي: واجهنا معاناة في الدخول لمقصورة الصحفيين باستاد القاهرة في نهائي الكونفدرالية

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تواجد الصحفيين في البوابة المخصصة، ولكن فوجئنا بأن هناك باب آخر، مما أربك كل الصحفيين، ووصلنا إلى الباب المخصص بكل عناء، وتأخرنا عن الوصول لمقصورة الصحفيين، وفوجئت بوجود عدد كبير من الجماهير داخل المقصورة".

وأضاف: "وجدنا زحام كبير في مقصورة الصحفيين، وأظهرت الـID الخاص بالكاف من أجل الدخول إلى الاستاد، وتم تأخير دخولي من جانب المنظمين، البعض لا يعلم شئ عن الأبواب المخصصة وفوجئت بنفسي متواجد مع الجماهير".

وزاد: "دخلت استاد القاهرة بعد عناء طويل واعتماد على الجهد الذاتي، ووصلت مقصورة الصحفيين ولم أجد مكان أجلس فيه، والتي كانت مكتظة بالجماهير، وتكلمت مع أحد منظمي الكاف، ورصد بالفعل وجود جمهور داخل المقصورة، وهو غير مسئول عن دخولهم".

وأكمل: "بعد عناء طويل ومساعدة من الناس، وجدت كرسي في مقصورة الصحفيين، وبدأت في مباشرة عملي مع الدقيقة 40 بعد تسجيل الزمالك لهدف الأول ولم أشاهده مطلقا".

