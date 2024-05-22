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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات مشروع المراكز الرياضية بمركز تدريب المشروع القومى لرياضة الرواد بمركز شباب السلام.

المشروع القومي لرياضة الرواد يواصل نشاطه بمركز شباب السلام

جاء ذلك في إطار توجيهات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالرياضة و توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال جعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري.

الجدير بالذكر أن مركز رياضة الرواد ضمن المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة عمرو حداد، ومتابعة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية

يأتي ذلك تحت رعاية عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومتابعة خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف حكمت فريد منسق المشروع ومدربى المشروع أحمد حسن عمرو الزيات

