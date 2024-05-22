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أحمد جودة - القاهرة - يخضع غيلاس قناوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لفحص طبي جديد للإطمئنان عليه وتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي للفريق خلال الايام المقبلة.

غيلاس قناوي يخضع لفحص طبي جديد لتحديد موقفه من المران الجماعي

وأثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري غيلاس جناوي إصابته بكدمة قوية في الساق، وهي الإصابة التي تسببت في تغييره اضطراريًا بعد نحو 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة أمام انبي والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق النصر القاهري بهدفين لهدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

يستعد المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.

