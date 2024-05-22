نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الأهلي السابق يرد.. من يقود حراسة الأحمر ضد الترجي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2007، أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلى الأحق بالتواجد فى التشكيل الأساسى حاليا ولا بد من تجهيز محمد الشناوى فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ". وقال أمير عبد الحميد خلال تصريحات إذاعية: مواجهة الترجى صعبة للغاية ولكن الفريق التونسى ليس بقوته السابقه بسبب ضعف الدورى التونسى ورغبة اللاعبين فى الإحتراف بالدوريات الأخرى وضعف المقابل المادى لهم. وأشار: الثلاثى الأنسب للإنضمام إلى قائمة منتخبً مصر مصطفى شوبير حارس النادى الأهلى ومحمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك والمهدى سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى. وأضاف: حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر يرغب دائما فى عودة اللاعبين الكبار لمستواهم عقب تعرضهم للإصابات أو عدم المشاركة لفترات كبيرة.

