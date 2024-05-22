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أحمد جودة - القاهرة - بدأ علي ماهر المدير الفني للنادي المصري الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

جهاز المصري بدأ يذاكر نقاط القوة والضعف في فيوتشر قبل مواجهة الدوري

وطلب علي ماهر من جهازه المعاون تجهيز فيديوهات خاصة بفريق مودرن فيوتشر خاصة بمبارياته الأخيرة لتحديد نقاط الضعف والقوة بالفريق ووضع الخطة والتشكيل المناسب.

يعكف جهاز المصري على دراسة فريق فيوتشر بشكل جيد للوقوف على نقاط الضعف من أجل استغلالها لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة المتتالية أمام البنك الأهلي وإنبي للمسابقة.

يواجه المصري نظيره فيوتشر في الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.

