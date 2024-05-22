" صابر" يحقق انجاز تاريخي في بطولة العالم للكيك بوكسينج وبطولة البحر المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - حقق البطل عبد الله صابر بمركز شباب الحرفيين انجاز تاريخى بحصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكيك بوكسينج ٢٠٢٤ وميداليتين برونزيتين في بطولة البحر المتوسط ٢٠٢٤ والتي اقيمت بتركيا خلال الفترة من 15 وحتى 20 مايو الجاري.

"صابر" يحقق انجاز تاريخي في بطولة العالم للكيك بوكسينج

وهنئت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد خلال بيانا رسميا عبر صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي يتضمن: " اسرة العاملين بالمديرية بخالص التهاني القلبية إلى بطل بورسعيد متمنيين له مزيدا من التقدم والنجاح وتحقيق مزيدا من البطولات وذلك في ضوء الدعم اللامحدود الذي يقدمه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لابناء بورسعيد الرياضيين".

جاء ذلك في إطار توجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالرياضة وتبني المواهب الرياضية وخلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية قادر على اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات.

