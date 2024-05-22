نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توني كروس الاعتزالية "وداع كروس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفدت تذاكر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الختامية للموسم الحالي من الدوري الإسباني، والتي ستكون الأخيرة للنجم الألماني توني كروس.

أعلن كروس بشكل مفاجئ، يوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بعد نهاية منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" ليضع حدًا لمسيرة طويلة حافلة بالألقاب والإنجازات.

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن تذاكر مباراة وداع الأسطورة الألماني، التي ستقام على "سانتياغو برنابيو" السبت المقبل، نفدت بعد طرحها على الموقع الإلكتروني لريال مدريد بساعات قليلة.

وقالت إن الخمس ساعات التالية لإعلان كروس نبأ اعتزاله شهدت إقبالًا كبيرًا على الموقع الإلكتروني، حتى نفدت التذاكر جميعها.

وطرح الريال تذاكر المباراة بأسعار مرتفعة. حيث بلغ سعر أرخص تذكرة 75 يورو، في حين بلغ سعر التذكرة الأغلى 180 يورو، وفقًا للمصدر نفسه.

ومن المقرر أن يقيم بطل الليغا احتفالية للنجم الألماني قبل المباراة، على أن يودّع كروس الجماهير بعد صافرة النهاية.

كم لقبًا حققه توني كروس مع ريال مدريد؟



انتقل كروس إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونيخ عام 2014. شغل اللاعب الألماني مركزًا أساسيًا في وسط ملعب الفريق الملكي لمدة 10 مواسم خاض خلالها 463 مباراة في مختلف المسابقات. سجل الألماني المخضرم 28 هدفًا وقدم 98 تمريرة حاسمة.

حقق كروس 21 لقبًا مع الريال. فاز بالدوري الإسباني 4 مرات وبكأس الملك مرة واحدة وبالسوبر المحلي 4 مرات. وقاريًا، رفع النجم الألماني كأس دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وفاز بالسوبر الأوروبي 3 مرات، وتوج أيضًا بكأس العالم للأندية 5 مرات.