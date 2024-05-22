نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد أن لاعب خط الوسط الألماني توني كروس قرر إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف بعد بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال النادي في بيان رسمي "يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية".

"وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبًا أساسيًا في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدى 122 عامًا".

أحد أساطير النادي الملكي



وأضاف النادي الملكي "خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا ودرعنا، فاز بـ 22 لقبًا في 463 مباراة حتى الآن، 4 كؤوس أوروبية، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 1 كأس الملك و4 سوبر. كؤوس من إسبانيا".

وبالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، أصبح توني كروس بطل العالم مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

مع بايرن ميونخ فاز توني كروس بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى الدوري الألماني وكأس ألمانيا في ثلاث مناسبات، ناهيك عن كأس السوبر الألماني في مناسبتين.

على المستوى الفردي، تم ضم توني كروس إلى أفضل فريق في العالم ثلاث مرات، وتم اختياره كأفضل صانع ألعاب في عام 2014 من قبل وفاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم تحت 17 سنة 2007 في كوريا الجنوبية.

وقال ريال مدريد: "سيبقى توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي مدريد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدَّم كل شيء لهذا القميص، ويمثل دائمًا قيم ريال مدريد".

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن "توني كروس هو أحد اللاعبين العظماء في تاريخ ريال مدريد وأن هذا النادي كان وسيظل دائمًا منزله".

وتابع: "يتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

كلمات الوداع



وقال توني كروس في حسابه على "إنستغرام":"في الـ 17 يوليو 2014، يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غيَّر حياتي، حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن بشكل خاص كشخص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم".

وتابع: "بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل، لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح، أود بشكل خاص أن أشكر كل من رحَّب بي بقلب مفتوح ووثق بي، لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، في الوقت نفسه، هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو".

وأضاف توني كروس: "أنا سعيد وفخور، لأنني وجدت التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي، كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستوى أدائي، من الآن فصاعدًا هناك فكرة واحدة فقط، الكأس الـ 15، تحيا مدريد وفقط".