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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام على، على البيان الذي استعرضه نادي الترجي التونسي أمس عبر صفحاته الشخصية.

شبانة يثني على بيان الترجي ويشكر لبيب على الاستجابة

وأضاف شبانة ان احترام النظام والتعليمات والقوانين المصرية في البيان، يدل على وعي الجانب التونسي وترسيخا لاتباع المواثيق والمحافظة على خروج المباراة بأفضل شكل ممكن.

كما تقدم شبانة بتوجيه الشكر لحسين لبيب بعد استجابته للنداء واصدار بيانا رسميا للاشادة بموقف المغربي ياسين لبحيري وتوجيه كامل الحب والعرفان له.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

