نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأهلي.. مدرب صن داونز على أعتاب السجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه رولان ماكوينا، مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي صدمة قوية وأزمة جديدة في الفترة الأخيرة، بسبب مواطنه وزميله السابق، بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي السابق.

وتولى موسيماني قيادة الأهلي موسم 2020، وسط غضب كبير من مسؤولي فريق صن داونز.

موكوينا مهدد بالسجن بسبب الأهلي

واتجهت إدارة الفريق الجنوب إفريقي لرفع دعوى على موسيماني بسبب رحيله المفاجئ، ومطالبته بتسديد مبلغ 8 مليون راند جنوب إفريقي، بسبب وجود مدة باقية في عقده.

ونشرت صحيفة "Sunday World" الجنوب إفريقية، إدارة صن داونز تبرر أن هذا المبلغ المالي متفق عليه في تعاقده مع موسيماني في حالة رحيله.

وتابعت الصحيفة، أن كان ذلك الأمر السبب الأول في استدعاء المحكمة، لسماع شهادة مساعدي موسيماني في تلك الفترة وهم، رولاني موكوينا ومانكوبا منقيثي، وتواجد العقد الذب وقع عليه مدرب الأهلي السابق للتأكد من وجود هذا البند.

وأشارت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن تغيب مساعدي موسيماني عن إدلاء شهادتهم قد يعرضهم إلى عقوبة السجن.