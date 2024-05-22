"ليست قصة مدرب فقط".. مايكل بالاك: بايرن ميونخ بحاجة لإعادة بناء شاملة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مايكل بالاك، لاعب بايرن ميونخ الأسبق، إن النادي يعاني من العديد من المشاكل وأنه بحاجة لإعادة بناء شاملة.

مايكل بالاك: بايرن ميونخ بحاجة لإعادة بناء شاملة

وتحدث بالاك عبر صحيفة "بيلد" أن تعيين خليفة لمدرب الفريق توماس توخيل، ليست أكبر مشكلة يعاني منها فريقه السابق.

وأضاف "بعد إنهاء الموسم دون التتويج بأي لقب، يجب عليك أن تتعامل بجدية مع مشاكل الفريق وأن تقوم بتغييرات جذرية".

وتابع "حتى الموسم الماضي، لم يسر بشكل جيد لبايرن، فقد الفريق هيمنته، وكان يوليان ناجلسمان متواجدا، وأيضا مدرب جيد مثل توخيل، الفريق بحاجة لإعادة بناء شاملة".

وأنهى بايرن ميونخ الدوري الألماني (بوندسليجا) في المركز الثالث، وهو أول موسم يفشل فيه الفريق في التتويج بلقب منذ عام 2012.