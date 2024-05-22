نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصطدام كولر وحسام حسن.. كيف تحل أزمة انضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمنتخب مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة، جدلا واسعا حول موعد انضمام نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر منتخب مصر القادم، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

كواليس أزمة الأهلي ومنتخب مصر

وأكد أحمد شوبير عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "كولر يخطط لحسم لقب دوري أبطال إفريقيا يوم 25 مايو الجاري، وسيتم منح اللاعبين إجازة قد تصل إلى 5 أيام خوفا من الإجهاد والإصابات".

وتابع:" حسام حسن يرغب في وصول اللاعبين يوم 28 مايو، والمدرب السويسري قرر إرسالهم يوم 30 الأمر قد يكون تأخر يوم لبعض اللاعبين مثل محمد هاني وعبد المنعم، ولكن ليس من طبيعة الأهلي، مع جهاز ومصلحة منتخب مصر.

واختتم:" لاعبو الأهلي سيبدأون الانضمام منذ يوم 28 و29 للحصول على أكبر قدر من الراحة، ويتم مراجعة الأمر مع مدرب الأحمال الآن داخل الأهلي لحسم الأمر".