رانجنيك: أنصت لقلبي وإحساسي الداخلي حين رفضت بايرن

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أحمد جودة - القاهرة - قال رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، إنه أنصت لقلبه وإحساسه الداخلي، عندما رفض العرض المقدم له ليكون مدرب بايرن عقب نهاية يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

رانجنيك: أنصت لقلبه وإحساسه الداخلي حين رفضت بايرن

وأضاف مدرب النمسا خلال تصريحات صحفية "لم أرغب في تعريض ما وصلت إليه للخطر تحت أي ظرف".

وتابع "لو كنت أريد حقا القيام بهذا الأمر، لأصبحت مدربا لبايرن ميونخ، لهذا السبب وثقت بإحساسي الداخلي، وأنصت إلى قلبي بالمضي قدما والبقاء في منصبي، من وجهة نظري كان هذا هو القرار الصحيح".

وكان رانجنيك خيارا لبايرن ليحل محل توماس توخيل، ولكن مدرب لايبزج السابق قرر البقاء مع منتخب النمسا، حيث يمتد تعاقده حتى عام 2025، ومازال بايرن يبحث عن مدرب جديد.