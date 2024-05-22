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أحمد جودة - القاهرة - فاز كول بالمر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير.

كول بالمر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم

وواجه بالمر منافسة شرسة للحصول على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين، حيث تم ترشيح ثلاثي مانشستر سيتي فيل فودين ورودري وإيرلينج هالاند ومارتن أوديجارد لاعب أرسنال وديكلان رايس وويليام ساليبا وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

ولعب بالمر 34 مباراة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل 22 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويعد الجائزة لأسبوع رائع بالنسبة لصاحب الرقم 20 الذي تم استدعاؤه إلى تشكيلة منتخب إنجلترا التدريبية استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء.