نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس إنبي يصدم الزمالك بسبب زياد كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الزمالك لقبا غاليا بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية في الأيام الماضية، عقب الفوز أمام نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

وبهذا التتويج حقق الفارس الأبيض رقما قياسيا جديدا كأول فريق مصري يتوج بلقبين من البطولة.

- تفاصيل تعاقد الزمالك وزياد كمال

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن عقد زياد كمال للإنتقال إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، حيث يمتلك 6 أو 7 بنود للإستفادة والحصول على إمتيازات مادية.

وأضاف الشريعي: "زياد كمال حاليا يلعب لنادي الزمالك حيث ينافس الفريق الأبيض على البطولات منها بطولة الدوري الممتاز، لذلك هناك بعض التحفيزات له للتألق والظهور بشكل جيد ".

وأضاف أيمن الشريعي: "لم أقبل بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإعتماد فريق الأهلي بطلا لبطولة الدوري مواليد 2003 وسأقوم بتصعيد الأمر خلال المرحلة المقبلة ".

