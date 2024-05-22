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أحمد جودة - القاهرة - أجريت ظهر اليوم اختبارات وكلاء اللاعبين في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكرة وتحت إشراف حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة شئون اللاعبين، حيث تواجد في الاختبار عدد 24 شخص من بينهم أجانب.

اتحاد الكرة يجري اختبارات لوكلاء اللاعبين

أشرف على الامتحانات كريم أنور مدير شئون اللاعبين ومحمود سعد مسئولي سيستم وكلاء اللاعبين بالفيفا.

يعد هذا هو الامتحان الثالث الذي ينظمه اتحاد الكرة، بالنظام الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مؤخرا.

