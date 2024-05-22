نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاوديو رانييري يقرر اعتزال التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، كرة القدم، عقب تنحيه عن منصبه كمدير فني لفريق كالياري.

وكشفت تقارير صحفية، أن المدرب الإيطالي الذي قاد ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في 2016، اعتزل كرة القدم، ولكنه حتى الآن لم يعلن الامر بشكل رسمي.

وكان رانييري قاد كالياري للبقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم، بعدما قادهم للصعود إليه في موسم 2022 / 2023، وأشاد كالياري كثيرا بمدربهم المشهور على الموقع الرسمي للنادي، بعد أن أعلن رحيله.

وذكر كالياري:" السيد رانييري يودع كالياري: في الفترتين اللتين تولى فيهما النادي، استطاع دائما أن يقود الفريق لأهدافه الرئيسية".

وأضاف:"بعد أن قاد الفريق لصعودين متتاليين في السابق (من دوري الدرجة الثالثة إلى الاولى) وقيادة الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى، تمكن من تحقيق إنجاز رائع في العام ونصف العام الماضيين".

وأضاف النادي:"هذه هي دموع الفرح والامتنان لرجل كان قادرا على كتابة بعض السيناريوهات الجميلة في تاريخ كالياري. ما فعله سيبقى خالدا في قلوب كل جماهير الفريق".