نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي كافة المعلومات التي تتعلق بالقنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وباير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن الألماني مع نظيره نادي أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الأربعاء والموافق الثاني والعشرون من شهر مايو الجاري ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة بايرن ليفركوزن ضد أتالانتا مساء اليوم من عمر منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي تشهد اهتمام جماهيري كبير.

موعد مباراة بايرن ليفركوزن وأتالانتا في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ليفركوزن وأتالانتا مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ليفركوزن وأتالانتا

وتنقل مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.