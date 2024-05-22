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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن تشكيل أتالانتا المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي سياق ذلك، فيقدم لكم متابعينا الأعزاء موقع دوت الخليج الرياضي جميع التفاصيل التي يبحث عنها الجمهور والتي تتعلق تشكيل أتالانتا المتوقع لمواجهة باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي.

موعد مباراة بليز ليفركوزن وأتالانتا في الدوري الأوروبي

ويستضيف ملعب أفيفا في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا مباراة نارية وقوية تجمع بين نادي بايرن ليفركوزن الألماني ضد نظيره نادي أتالانتا الإيطالي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي مساء اليوم الأربعاء.

تشكيل أتالانتا المتوقع ضد بايرن ليفركوزن

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مارتن دي رون، إسحاق هين، جيميشيتي

الوسط: ماتيو روجيري، إيدرسون، تيون كويمينرز، دافيد زاباكوستا

الهجوم: شارل دي كيتيلاير، جيانلوكا سكاماكا، أديمولا لوكمان